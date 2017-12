Maria do Céu Marques, reeleita recentemente presidente do CDS Vagos, teceu críticas à liderança do Partido Social Democrata no Município de Vagos.

A líder do partido centrista afirmou que no PSD “todos usam as mesmas expressões e lêem pela mesma cartilha” que é, na opinião da presidente da Comissão Política Concelhia do CDS Vagos, “extemamente curta” (ler artigo).