Oferecidas dez mil árvores para reflorestar as áreas ardidas na serra do Caramulo 14 dez 2017, 18:31 A Fundação Mata do Bussaco (FMB) e a empresa Anadiplanta ofereceram, hoje, dez mil árvores para reflorestar as áreas públicas ardidas no passado dia 15 de outubro na serra do Caramulo.



"Não podíamos ficar de braços cruzados e indiferentes às consequências de um incêndio tão devastador, que só no concelho e Tondela consumiu uma área florestal próxima dos 180 quilómetros quadrados, ou seja, 18 mil hectares", disse o presidente da FMB, António Gravato, citado numa nota de imprensa.



A FMB contou com a colaboração do seu parceiro Anadiplanta para colocar à disposição dos municípios da serra do Caramulo árvores certificadas, de diversa espécie, provenientes da Mata Nacional do Bussaco.



A Anadiplanta vai também disponibilizar mais dez mil para reflorestar a Mata Nacional do Bussaco e facultar, nos próximos três anos, outras 30 mil.



Durante a manhã de hoje, o presidente da Câmara de Tondela, o vice-presidente do Município de Vouzela, o presidente do Clube Desportivo de Tondela e o presidente e o secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões plantaram cinco azereiros na Mata Nacional do Bussaco.

