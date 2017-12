Viaturas eléctricas ao serviço das autarquias em São Salvador (Ílhavo) e Oliveira do Bairro 14 dez 2017, 17:54 As autarquias da região continuam a investir em viaturas elétricas.



A Junta de Freguesia de São Salvador, em Ílhavo, passa a ter uma viatura 100% elétrica proveniente da candidatura da autarquia ao projeto Fundo Ambiental, que tem a finalidade de dar continuidade à implementação de medidas de aceleração da apropriação de energias de tração alternativas e ambientalmente favoráveis.



A viatura com um custo total de 45.510 euros é comparticipada em 50%.



Nesta altura a autarquia já efetuou a totalidade do pagamento e entregou todos os documentos para que seja feito o Reembolso da verba atribuída ao Fundo Ambiental.



O veículo irá permitir, entre outras tarefas, a lavagem de alta pressão e aspiração de lixos, e será sempre um carro de carga, com capacidade até 600kg com caixa basculante já incorporada.



Em Oliveira do Bairro, a Câmara local informa que adquiriu um triciclo elétrico destinado à limpeza urbana, uma medida assumida no âmbito da sua estratégia de redução de emissões de carbono para a atmosfera traçada após o Pacto de Autarcas para o Clima e Energia e a iniciativa Clair City, projetos europeus que integra.



A viatura, com tração 100% elétrica e uma autonomia aproximada de 40 Km, já está a ser utilizada na limpeza da área urbana de Oliveira do Bairro, designadamente para transporte de pequenos resíduos deixados na via pública, tais como embalagens descartáveis, papeis, pontas de cigarros e outros resíduos, apresentando um depósito de aspiração com capacidade para 120 litros.



O Investimento do Município de Oliveira do Bairro nesta viatura foi de 4.489 euros, com uma comparticipação do Fundo Ambiental no valor de 1.122 euros.

