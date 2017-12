Arouca Geopark presente na Mostra de Turismo Sustentável 14 dez 2017, 15:52 O Arouca Geopark estará representado na Mostra de Turismo Sustentável, que se realiza sábado, 16 de dezembro, a partir das 11:00, no Picadeiro do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa. Um certame dinamizado com o objetivo de consciencializar o grande público para a importância do turismo no desenvolvimento sustentável da Humanidade e, ao mesmo tempo, valorizar o património cultural e natural de polos turísticos emergentes e já consolidados em Portugal, em conformidade com os objetivos da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável e princípios orientadores da UNESCO. O município de Arouca, através da associação Arouca Geopark, é um dos representantes convidados para apresentar os rostos por detrás do turismo sustentável. Uma forma de reconhecer e promover as iniciativas, projetos e produtos turísticos, criados segundo os princípios referidos. A Mostra de Turismo Sustentável é da responsabilidade do Museu Nacional de História Natural e de Ciência da Universidade de Lisboa, em parceria com o Comité UNESCO Matemática do Planeta Terra. A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

