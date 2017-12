Estarreja dá novo impulso a programa local de empreendorismo 14 dez 2017, 15:46 TOP é a nova sigla para o programa de empreendedorismo jovem de Estarreja, anunciou a edilidade local. A denominação "reflete novos e ambiciosos objetivos e que transpõem fronteiras". O caminho de Estarreja no fomento dos princípios empreendedores começou em 2010. Hoje é composto por uma rede de parceiros que nos ligam a vários pontos da Europa. Segundo a Câmara, o programa TOP – Training, Opportunities and Pitch "traduz uma nova dinâmica internacional" na área do empreendedorismo jovem, com muito enfoque nas escolas. Esse esforço da autarquia, em parceria com entidades locais como o Agrupamento de Escolas de Estarreja, foi reconhecido pelo programa ERASMUS+, na área da juventude em ação, originando um projeto europeu com mais cinco cidades. Estarreja une-se assim aos municípios de Cinisello Balsamo (Itália), Karditsa (Grécia), Caracal (Roménia) e Rezekne (Letónia) e ao seu parceiro nacional, o município de Vagos, com o objetivo de criar um programa que possa ser participado e replicado pelos mais diversos parceiros nacionais e internacionais. Os representantes dos parceiros europeus estiveram em Estarreja no início deste mês, entre 1 a 5 de dezembro, para receber formação, aprender a implementar o programa e a metodologia utilizada com os jovens estarrejenses. Nas cidades associadas será replicado o que tem vindo a ser feito em Estarreja na área do empreendedorismo jovem, nomeadamente o BootCamp e a Academia do Empreendedorismo. O programa de promoção do empreendedorismo jovem TOP pretende, através de atividades intensivas de formação (training), de geração de oportunidades (opportunities) e apresentações pessoais (pitch), fomentar competências empreendedoras nos jovens, promovendo o seu crescimento pessoal e potenciando a capacidade criativa. Aqui e além-fronteiras, no âmbito do projeto europeu Youth Inclusive Entrepreneurship Lab, financiado pelo programa Erasmus+ Juventude em Ação. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

