Fragrâncias únicas que apagam diferenças entre fragâncias tipicamente femininas e masculinas; esta é uma tendência em perfumes deste ano.

Os perfumes unissexo encantarão todos com a sua raridade. Uma vantagem incontestável Pode partilhá-los com o seu querido, mostrando assim a todos que pertencem um a outro. Além disso, se estava à procura de um presente ideal para o Natal, Dia dos Namorados ou um aniversário, um perfume unissexo será uma excelente escolha que ambos vão apreciar.



Não tenha medo de experimentar algo novo e destacar-se da multidão. Entre estes perfumes descobrirá sem dúvida várias excelentes fragrâncias unissexo. Experimente, por exemplo, uma das nossas sugestões.

Escentric Molecules Molecule 01

Este invulgar perfume nicho foi criado em 2006 como um desafio. É uma homenagem a uma molécula aromática única, a Iso E Super. Esta carateriza-se pelo aroma amadeirado que confere ao uma sensação aveludada. A fragrância dá ao utilizador um brilho encantador, cujo efeito é semelhante ao das feromonas. O perfume Escentric Molecules 01 irá chamar a atenção de todos os apreciadores de aromas invulgares, proporcionando-lhe uma atração irresistível. É adequado para uso durante o dia e, também, à noite. Distingue-se perfeitamente em ocasiões especiais.

Creed Millesime Imperial

Depois de cheirar o perfume unissexo Creed Millesime Imperial, é como se estivesse na costa solarenga da Sicília. A primeira impressão da fragrância é causada pelas notas de frutas e sal marinho. Em seguida, abrem-se as notas de íris florentino, tangerina, limão siciliano e bergamota. Na base irá sentir notas amadeiradas, almíscar e água do mar. O perfume Creed Millesime Imperial foi concebido para homens e mulheres em posições de destaque. A marca Creed cria perfumes de luxo para clientes de famílias reais e da alta sociedade há mais de 250 anos. Em conjunto com o perfume pode comprar o bálsamo after shave ou o gel de duche Creed com o aroma luxuoso igual ao cheiro do perfume.

Calvin Klein CK One

Um aroma fresco e puro para homem e mulher. Esta é a eau de toilette Calvin Klein CK One. Vai descobrir nela o extrato de jasmim que lhe confere sensualidade, mas também notas refrescantes de limão, ananás e papaia. Tudo isso combina com as notas de musgo de carvalho, madeira de sândalo e âmbar. É uma fragrância universal e intemporal num frasco branco e simples.

Escolha um perfume unissexo da perfumería Notino e divirta-se com o seu aroma original!