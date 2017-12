Terminou no passado dia 4 de dezembro, a XIII Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro com um crescimento na ordem dos 13,9% de visitantes face aos números da edição de 2015.

Durante as seis semanas em que esteve aberto ao público, o evento foi visitado por mais de 14.000 pessoas (como se pode comprovar, no documento em anexo), que percorreram as diversas exposições e instalações artísticas e que participaram nos vários workshops, seminários e iniciativas que se integram no programa.

Do público especializado em que se integraram os grupos provenientes de instituições de ensino vocacionadas para as artes e para a cerâmica em particular, a par com os participantes no seminário promovido pela Sociedade Portuguesa da Cerâmica e do Vidro, até aos não menos importantes visitantes individuais e aos curiosos que “pondo a mão na massa” sob orientação de artistas reconhecidos quiseram conhecer mais sobre algumas das técnicas de produção de cerâmica, a Bienal de 2017 alargou a esfera do seu público.

A XIII Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro teve ainda uma nota muito positiva no que se refere à adesão de artistas muito superior à edição anterior, e que marca a retoma da participação internacional (19 países) tendo-se rececionado candidaturas e sido seleccionados artistas dos vários continentes (Europa, América, África e Ásia).

Também ao nível do envolvimento de outras entidades a edição de 2017 marcou um avanço que será necessário explorar e intensificar nas edições futuras.

Quer a participação de entidades da área cultural como do sector do conhecimento e inovação e ainda da indústria, revelaram-se uma mais-valia para o alargar de horizontes no que respeita à organização deste certame bianual que valoriza Aveiro como região primeira na arte e na inovação em cerâmica.

No seu todo, a Bienal representa um factor decisivo para a afirmação de Aveiro como a capital nacional da cerâmica artística, para além de ser um forte indicador do papel que a cerâmica detém no mundo da criação artística internacional.

Município de Aveiro