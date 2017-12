Os turistas e visitantes deveriam ser "mais encaminhados" para o principal espaço verde da cidade de Aveiro.



É o apelo de Rosa Pinho, bióloga da Universidade de Aveiro, que tem estudado e divulgado a biodiversidade do parque Infante D. Pedro.



"Tem potencial, acho que poderia ser mais visitado. Vemos os turistas muito nas pontes e no Rossio, esta parte é muito pouco explorado", disse, esperando que o Projeto EduPARK possa "dar uma ajuda" para inverter o panorama.



"Vale a pena passar cá. No livro lançado sobre o parque, em termos de componente botânica, existiam 70 espécies arbóreas, mas outras estavam em fase de identificação. Rondarão as oito dezenas", referiu Rosa Pinho.



A maior parte, como é normal neste tipo de parques, são exóticas, mas também existem autóctones, como o teixo, o loureiro, o carvalho alvarilho, "de interesse conservacionista, porque este espaço também serve para isso mesmo."



A manutenção é uma das exigências maiores. "Dá trabalho, temos agora o problema das palmeiras, mas compensa ver o que aqui está. É preciso replantar, sobreudo espécies autóctones, mais resistentes", disse Rosa Pinho.



A bióloga deixa apenas um lamento: o desaparecimento da antiga estufa que a equipa do erbanário da universidade propôs recuperar para atividades com escolas, por exemplo. O equipamento que poderia ser usado, está, por agora, ao abandono (ver foto nas galerias relacionadas).



Do ponto vista histórico-cultural, além do coreto com traços Arte Nova, não faltam motivos, como a Casa de Chá (sede da Orquestra das Beiras), as pontes, a azulejaria ou as igrejas geminadas (capela da Ordem Terceira de São Francisco, igreja do convento de Santo António).



O parque inaugurado há 90 anos, assinalados em 2017, tem duas partes distintas, que correspondem às fases da sua criação.



A Baixa de Santo António é da década de 80. Depois existem o chamado parques dos Amores e o parque urbano de Santiago, prepando-se a integração num só parque da cidade.



Discurso direto



"Queremos integrar a componente de Santiago, fazer uma manutenção permanente e vivenciada, criar ações de vária natureza. As pessoas afastaram-se porque o parque desqualificou-se e as pessoas ganharam outros interesses. Temos a botânica, a cultura e o desporto para fazê-las regressar" - Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro.



Livro "Parque Infante D. Pedro, Património Histórico e Botânico - Projeto EduPARK" (aqui).