Murtosa, Ílhavo e Peniche concertaram operacionalização do projeto "Territórios com história: o mar, as pescas e as comunidades" 13 dez 2017, 21:32 A COMUR-Museu Municipal da Murtosa recebeu, esta quarta-feira, dia 13 de dezembro, mais uma sessão de trabalho do projeto de programação cultural “Territórios com História: o Mar, as Pescas e as Comunidades”, que unirá, nos próximos três anos, os Municípios da Murtosa, Ílhavo e Peniche.



As delegações de Peniche e de Ílhavo, encabeçadas pelos vereadores do turismo, Fátima Teles e Mark Paulo Ministro, respetivamente, foram recebidas pelo Vice-Presidente da Câmara, Januário Cunha, que teve a oportunidade de dar a conhecer o espaço museológico, dedicado à conserva de enguia.



De seguida, as equipas realizaram a sua reunião de trabalho, onde foram concertados um conjunto de aspetos relevantes relacionados com o operacionalização do projeto. Da Murtosa, para além do Vice-Presidente da Câmara, integrararam a equipa de trabalho os Vereadores Fátima Arêde e Daniel Bastos e o Adjunto do Presidente da Câmara, Agostinho Oliveira.



A iniciativa intermunicipal “Territórios com História: o Mar, as Pescas e as Comunidades” assenta na valorização do património material e imaterial, através de iniciativas que incrementem o turismo cultural e contribuam para o aumento da competitividade regional. Os três Municípios estão ligados pela temática do mar e pelo que representa nas histórias locais, associadas à pesca longínqua, costeira e lagunar.



É este passado comum, ainda presente nos dias de hoje nas atividades económicas, nas práticas, costumes e tradições locais, que irá permitir desenvolver e implementar um projeto assente numa rede de programação cultural e artística, capaz de gerar uma oferta inovadora e atrativa, que contribuirá para o aumento de visitantes e para a consequente afirmação destes territórios.



O foco estratégico é especialmente marcado pelos diferentes tipos de pesca dominantes nos Municípios e pelo potencial que o imaginário coletivo a eles associados pode ter do ponto de vista da identidade territorial e da sua estruturação em rede.



Desta forma, a projeto é construído em redor das comunidades ligadas à pesca, podendo esta pesca ser longínqua – com ênfase em Ílhavo, seguindo-se da Murtosa e de Peniche – costeira, com peso em Peniche, seguindo-se Ílhavo e Murtosa – ou lagunar, associada à Ria de Aveiro e com ênfase na Murtosa e em Ílhavo.



Assim, ligando-se indelevelmente à temática da pesca, a programação cultural será desenvolvida no sentido de afirmar a marca identitária destes Municípios associando a história, as memórias e costumes, a dimensão cultural do pescador, das comunidades piscatórias e do papel das mulheres nesta atividade, a gastronomia local e tradicional e a construção naval.

