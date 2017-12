Primeiro passo para a extensão do Parque do Estuval, em Sobreiro, Albergaria-a-Velha 13 dez 2017, 21:28 Um grupo de 18 estudantes e voluntários do Projeto + Estudante + Cidadão + Aveiro, da Universidade de Aveiro, plantou, esta tarde, 80 árvores no Parque do Estuval, em Sobreiro, Albergaria-a-Velha.



A iniciativa envolveu a Junta de Freguesia de Albergaria-a-Velha e Valmaior, Câmara Municipal e Associação BioLiving.



Segundo a edilidade local, "é o primeiro passo na extensão do parque de lazer, que visa transformá-lo num espaço natural de excelência, com variadas espécies de árvores – amieiros, azereiros, loureiros, sabugueiros, carvalhos, bétulas, entre outras."

