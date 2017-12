Ciclista colhido mortalmente em Ílhavo 13 dez 2017, 20:05 Um homem com idade de 48 anos faleceu na sequência de atropelamento rodoviário ocorrido pelas 19:00, em Ílhavo.



O acidente deu-se no início chamada ponte Juncal Ancho, que faz ligação à Gafanha de Aquém.



Tudo indica que a vítima, residente em Ílhavo, seguia de bicicleta sem luz e fora da ciclovia quando foi colhida mortalmente por um camião pesado. O óbito seria declarado no local, apesar das manobras de ressuscitação.



A GNR ativou uma equipa do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV) para apurar as circunstâncias do acidente que condicionou o trânsito. O cadáver seria levantado apenas pelas 22:00, tendo sido transportado ao gabinete médico legal de Aveiro.

