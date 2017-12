Uma técnica superior da Câmara de Aveiro passou a dirigir a área da comunicação da Universidade de Aveiro e a Câmara de Ílhavo irá também reforçar-se nessa área com um funcionário municipal aveirense.



Paula Rocha, que trabalhava no gabinete de relações públicas do município, foi nomeada, após concurso público, diretora dos Serviços de Comunicação, Imagem e Relações Públicas, cargo que já está a desempenhar há alguns dias.



Dos serviços de apoio à Assembleia Municipal de Aveiro segue para o gabinete de comunicação da Câmara de Ílhavo outro técnico superior, Miguel Araújo, com entrada ao serviço no ano novo.



No sentido inverso, a dança de cadeiras trouxe caras novas aos Paços de Concelho.

A Câmara de Aveiro passou a ter no início do segundo mandato da maioria PSD-CDS dois novos assessores avençados, que juntam-se ao diretor do Teatro Aveirense, José Pina.



A presidência conta agora com um assessor para a área da comunicação, Simão Santana, que vem de uma experiência profissional na Decathlon Portugal.



Vice-presidente da JSD concelhia de Aveiro, uma estrutura liderada pelo atual vereador João Machado, o assessor foi porta-voz e assessor de comunicação da última campanha da Aliança Com Aveiro (AcA).



O presidente da Câmara contratou também um outro assessor, mas para prestação de serviços na área da gestão. José Nunes Rocha, recém licenciado em Economia, faz a sua estreia profissional no município de Aveiro.



Os contratos de ambos são por 730 dias. Cada avença tem o valor de quase 50 mil euros por ano (cerca de dois mil euros mensais).