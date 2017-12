Mata mulher que era "muito conflituosa e insultava" 13 dez 2017, 16:08 O homem de 50 anos acusado de matar a esposa, em Esmoriz, com quem estava casado há quase 25 anos, confessou no essencial os contornos do crime, esta tarde, no início do julgamento que decorre em Aveiro. "É verdade", disse, fazendo apenas a correção de alguns pormenores constantes da acusação do Ministério Público. Os factos que levam a responder por homicídio qualificado e posse de arma proibída remontam a 25 de março deste ano. O indivíduo contou como durante uma discussão em casa agrediu inicialmente a esposa de 50 anos, empregada doméstica, na cabeça com pancadas de um bastão no hall. Isto sucedeu, disse, depois de alguém tocar à campaínha, tendo visto pela janela um homem aproximar-se, que supôs ter sido chamado pela mulher. Depois perseguiu-a para a marquise, onde desferiu o golpe fatal com uma faca de cozinha, que atingiu o torax. Esclareceu ainda que ao contrário do que diz a acusação, deixou a faca espetada no corpo e não atirou pela janela para o jardim, onde foi recuperada, sugerindo que tenha sido arremessada pela vítima. Nas declarações, disse que ligou para o 112 a pedido do filho, a quem telefonou primeiramente a contar que tinha morto a mãe. "Fatinha, desculpa. Como isto aconteceu?" terá dito ao verificar que a esposa já estava nos últimos suspiros, sem assumir, contudo, qualquer outro ato de prestar socorro. Só quando o juiz presidente questionou os motivos das agressões, o arguido quebrou a frieza do relato e emocionou-se atribuindo as discussões ao facto da esposa ser uma pessoa "muito conflituosa", ficando-lhe com os cartões ATM, nomeadamente quando deixar o lar para ficar em Espinho com os pais a pretexto de querer o divórcio. O falecida decidiu voltar na véspera do crime, mas exigindo um quarto separado. No dia seguinte, sábado, o casal discutiu. O arguido referiu que tudo começou por dar pela falta de um cartão multibanco que teria sido retirado pela esposa. À hora do almoço, passou por casa o filho de 24 anos, mantendo-se o mal estar depois da sua saída. "A minha mulher insultava-me, dizia que eu não valia nada. Eu respondia de forma igual", contou, garantindo que estava disposto a "dar a separação" e até pedira à esposa para tratar do assunto, porque "tinha o dinheiro" e só o deixava com o que ganhava "nas horas extras". "Estou arrependido para toda a minha vida, sinto vergonha por mim próprio e peço perdão para sempre ao meu filho", concluiu. As discussões entre o casal, segundo o progenitor, eram quase diárias nos últimos anos. Em resposta à sua advogada, o arguido garantiu que não cometeu agressões antes da tragédia, adiantando que era alvo de insultos e até fora ameaçado pela mulher, dizendo-lhe que deitava veneno na comida. (em atualização) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)