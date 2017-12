A Câmara da Mealhada decidiu, na última reunião de executivo municipal, apoiar os agregados familiares que tenham sido afetados pelo incêndio que ocorreu, em outubro, na União de Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, especialmente nos lugares de Póvoa do Garção, Arinhos e Barregão.



Segundo uma nota de imprensa, o apoio às famílias cujos proventos económicos derivam, no todo ou em parte, da agricultura e que viram a sua subsistência afetada pelos danos causados pelo fogo enquadra-se no Fundo Extraordinário de Intervenção Social (FEIS).



A edilidade informa que os munícipes afetados poderão candidatar-se a um apoio financeiro para substituição ou reparação de equipamentos e utensílios agrícolas, nomeadamente, alfaias agrícolas, estufas (infraestruturas e sistemas internos inerentes ao funcionamento das mesmas), veículos destinados a fins exclusivamente agrícolas e estruturas e construções de apoio agrícola e/ou florestal.



As candidaturas deverão ser apresentadas até às 16:00 de 28 de dezembro, na Secretaria da Câmara Municipal ou, em alternativa, remetidas por correio, sob registo e com aviso de receção.