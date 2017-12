Águeda: Colisão envolve motocilista que levava criança 13 dez 2017, 09:49 Um motocilista sofreu ferimentos tidos como graves, esta manhã, na sequência de uma colisão´ com uma viatura ligeira de passageiros ocorrida em Valongo do Vouga, Águeda. Uma criança de sete anos que seguia no lugar de pendura ficou com ferimentos ligeiros. O mais velho, com idade a rondar os 20 anos, tinha traumatismos vários, mas estava consciente e orientado. As vítimas foram transportadas pelos bombeiros locais às urgências hospitalares de Aveiro, informou fonte da corporação. Três viaturas e seis efetivos prestaram socorro. O alerta de acidente chegou pelas 8:00. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

