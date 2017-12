O município de Estarreja foi distinguido pela 7ª vez consecutiva com o galardão "Autarquia + Familiarmente Responsável", tendo recebido a Bandeira com Palma que destaca as melhores políticas sociais e de apoio às famílias.



O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, entidade promotora, premiou um total de 61 municípios, entre 115 candidaturas apresentadas.



Estarreja viu reconhecido o trabalho com várias medidas, nomeadamente o Programa de Apoio à Vacinação Infantil criado em 2016 que comparticipa a aquisição de vacinas não comparticipadas pelo Serviço Nacional de Saúde ajudando as famílias locais a pouparem cerca de 400 euris.



A bandeira, entregue pelo Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, foi recebida pela Vereadora da Coesão Social, Isabel Simões Pinto, numa sessão realizada em Coimbra no dia 29 de novembro de 2017.



No caso do Município de Estarreja são consideradas, entre outras, as políticas culturais, os programas desportivos, o apoio ao arrendamento ou a aquisição de livros escolares.



O Observatório avalia 12 áreas que vão do apoio à maternidade e paternidade, apoio às famílias com necessidades especiais, educação e formação, mas também habitação e urbanismo, transportes, saúde, cultura, desporto, lazer e tempo livre e medidas de conciliação entre trabalho e família, entre outras.