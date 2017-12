Homem acusado de esfaquear mortalmente a esposa com início de julgamento marcado para esta quarta-feira 12 dez 2017, 17:36 O tribunal de Aveiro agendou para esta quarta-feira o início do julgamento de um homem acusado de matar a esposa, na cidade de Esmoriz, concelho de Ovar.



O arguido de 50 anos encontra-se em prisão preventiva. O crime remota a 25 de março de 2017, na residência do casal.



A vítima, empregada de limpeza, não resisiu a vários golpes de faca que atingiram orgãos vitais, nomaeadamente na zona do tronco.



As agressões ocorreram na residência, um apartamento na rua da Indústria, em contexto, tudo indica, de violência doméstica quando estavam sozinhos.



Vizinhos alertaram bombeiros e a GNR para uma discussão no interior. À chegada ao local, seria o próprio suspeito a abrir a porta de casa onde a mulher foi encontrada inanimada. A Guarda procedeu à detenção do suposto homicída, que não ofereceu resistência.



Apesar da GNR desconhecer qualquer queixa ou tenha recebido alerta anterior, familiares e amigos da vítima deram conta de anteriores episódios de violência doméstica.

