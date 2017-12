A PSP de São João da Madeira deteve uma mulher, de 22 anos, por suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes.



A Brigada de Investigação Criminal da cidade atuou no âmbito de mandados de busca e apreensão, contando com a colaboração da Unidade Especial de Polícia.



A busca domiciliária teve como alvo uma habitação "onde existiam suspeitas de atividade ligada ao tráfico e cultivo de cannabis."



A PSP apreendeu cerca de 585 doses de flor de cannabis e 94 doses de haxixe, bem como uma balança digital de precisão, um tablet e diverso material utilizado na plantação e tratamento de cannabis (fertilizantes, lâmpadas, leitores de PH, temporizadores e embalagens com líquido para calibração do PH).



A viatura da detida veio também a ser apreendida, por suspeita de ter sido utilizada na prática do crime.



A detida foi presente ao Tribunal de Santa Maria da Feira, na tarde de hoje, para conhecimento da medida de coação.