A PSP de São João a Madeira deteve, ontem, um homem, de 79 anos, aposentado, residente numa casa de repouso, por posse ilegal de arma de fogo.



Segundo a polícia, o septuagenário foi alvo de investigação no âmbito de um inquérito por crimes relacionados com armas.



A PSP, através da brigada de Investigação criminal de São João da Madeira, procedeu as duas buscas domiciliárias nas habitações do suspeito.



Além de um revólver (de calibre 6,35 mm), foram apreendidas 25 munições (do mesmo calibre), 55 cartuchos (de calibre 12) e ainda uma arma de caça (de calibre 12).



O suspeito, que não possuía qualquer tipo de documentação referente à arma de fogo, foi detido e notificado para se apresentar no Tribunal de São João da Madeira.