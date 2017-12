O movimento “Alvorecer Florestal”, em parceria com o Núcleo de Aveiro da Quercus, está empenhado em criar e organizar um grupo de trabalho com o objetivo de apoiar a causa da regeneração da floresta.

Cristina Montez *

O grupo Alvorecer Florestal, desde a sua constituição se afirmou como um “movimento” sem limites geográficos que pretende congregar esforços que apoiem ao desenvolvimento da floresta autóctone, sejam estes, legais, económico-financeiros, de cidadania, entre todos os outros que se verifique a sinergia se venham a revelar cooperantes.



Assim, pretende que pelos diferentes pontos do pais, em que os cidadãos locais sintam vontade de cooperar e de se organizarem de acordo com as suas valências individuais, criar sub-grupos que promovam as ações que levem a “bom termo” os princípios por que o Alvorecer se rege.



Verificou-se que essa vontade existe em Aveiro, Águeda, Mira, em Vagos, pois um conjunto de pessoas, provenientes de diferentes pontos do Pais, tem-se vindo a reunir para delinear propostas adequadas a cada realidade local.



O movimento “Alvorecer Florestal”, em parceria com o Núcleo de Aveiro da Quercus, está empenhada em criar e organizar um grupo de trabalho com o objetivo de apoiar a causa da regeneração da floresta.



Para o efeito já realizou um primeiro encontro (03nov17) com a presença de um grupo de cidadãos (ligados aos sectores do ambiente, planeamento, agro-florestal, eco-turismo, comunicação entre outros) e colectividade/movimentos (ADACE - Ass. Defesa Ambiente Cacia e Esgueira, Movimento Cívico pela Floresta, Aveiro em Transição, Reflorestação da Mãe Terra – Aveiro, Imprint Plus, Forest In, Charcos & Companhia).



Um segundo encontro que decorreu em Mira, organizado pela Ana Cid, em que o Alvorecer foi parceiro com o Plantar Mãe Terra. Deste encontro resultou o inicio de um lindo projeto piloto com cedência de terrenos de um dos munícipes, está a ser organizado pelo Abel Mira Sol.

De momento, vamos organizar um segundo encontro, com o objetivo de cimentar o núcleo em Aveiro. Alguma ideias e ações foram sendo delineadas por alguns dos membros que estiveram presentes na primeira reunião.



Pretendemos, agora, expo-las ao grupo inicial e à comunidade que se pretende juntar a nós.

É um trabalho lento mas muito sentido! Muitos de nós temos vontade, mas não sabemos como e quanto ajudar. Uns vão desistindo pelo caminho, outros vão aparecendo cheios de força não deixando esmorecer os resistentes!..

Apareçam, e venham ajudar a construir e a manter em pé algo de muito bonito que podemos fazer pelo nosso pequeno pais!

Um grande abraço a todos!



A ordem de trabalhos tem dois pontos fundamentais:



1. Criar sub-grupos de sensibilização junto das escolas e diversas instituições.

2. Criar sub-grupos de sensibilização de proprietários florestais.



Este sub-grupo irá trabalhar em parceria com as juntas de freguesia. Os primeiros contactos já foram encetados pela Joana Mendes e pelo Gonçalo Gonçalves



Dia 15 de Dezembro | 19h |Mini-auditório ISCA-UA

Aqui o evento no FB https://www.facebook.com/events/165716300696037



Obrigada e até lá,



* Alvorecer Florestal - Núcleo de Aveiro http://alvorecer-florestal.webnode.pt

O movimento “Alvorecer Florestal” em parceria com o “Núcleo de Aveiro da Quercus” está empenhada em criar e organizar um grupo de trabalho com o objetivo de apoiar a causa da regeneração da floresta.