O Orçamento Municipal de Anadia para 2018, no valor de 21,2 milhões euros, foi aprovado por maioria, com a abstenção dos vereadores do PSD, na reunião do executivo realizada no passado dia 6 de dezembro, durante a qual foram ainda votadas favoravelmente as Grandes Opções do Plano (GOP), o Mapa de Pessoal, e os Acordos de Execução a celebrar com as juntas de freguesia.



O documento proposto vai permitir respeitar compromissos anteriormente assumidos, quer para obras em curso, quer para os projetos delineados, no âmbito do plano de ação das áreas de reabilitação urbana propostas e aprovadas.



As áreas que absorvem o maior bolo orçamental são Mercados e Feiras (11,67%), Ordenamento do Território (10,41%), Desporto, Recreio e Lazer (10,31%), Serviços Auxiliares de Ensino (7,91%), Cultura (6,03%), Administração Geral (5,56%), Abastecimento de Água (5,45%), Indústria e Energia (5,32%), Ensino Não Superior (5,32%), e Transferências entre Administrações (5,1%). As receitas previstas serão provenientes dos impostos e das transferências da Administração Central, bem como dos fundos comunitários do Portugal 2020, no âmbito do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Região de Aveiro e do Centro 2020.



As funções sociais, onde se incluem os programas respeitantes à Educação, ao Desporto e Juventude, à Ação Social e Saúde, à Cultura, às Infraestruturas Básicas, ao Ambiente, e ao Ordenamento do Território representam mais de 55 por cento do investimento previsto.

No que respeita à Educação, após a conclusão das requalificações das Escolas EB 1 de Vila Nova de Monsarros, de Aguim, e de Tamengos, a prioridade imediata será a requalificação da Escola EB1 de Mogofores.



A construção do Parque Urbano, na cidade de Anadia, é um dos maiores investimentos com caráter plurianual a realizar no concelho, sendo intenção do executivo iniciar a obra já em 2018. A conclusão do novo Mercado de Vilarinho do Bairro, com os respetivos acessos e arranjos envolventes, é outra das prioridades da autarquia para o próximo ano.



No que concerne ao Desporto, para além da conclusão das infraestruturas de apoio à Pista de BMX, designadamente do Centro de Controlo e Treino e dos respetivos arranjos exteriores, bem como da construção da Pista de XCO e respetivas infraestruturas, o executivo pretende proceder à requalificação e remodelação das Piscinas Municipais, dando ênfase à eficiência energética.

Município de Anadia