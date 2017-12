BE acusa Transdev de usar AveiroBus como "cobaia" de horários prolongados 12 dez 2017, 14:23 O Bloco de Esquerda diz que "Aveiro é cobaia para horários prolongados" ao utilizar um sistema de prevenção de sono da Transdev.



A concessionária dos transportes públicos em Aveiro anunciou recentemente que está a testar no concelho um sistema de prevenção de sono e fadiga dos condutores.



"A notícia que à primeira vista parece positiva esconde a realidade: o teste decorre em Aveiro porque é aqui que os trabalhadores daquela empresa mais horas fazem, tendo por vezes jornadas laborais de 14 horas. Esta situação eleva inevitavelmente o cansaço, a fadiga e o risco de acidentes", alerta o Bloco em comunicado.



Assim, "a política da Transdev, com o apoio da Câmara Municipal, coloca em risco os passageiros e condutores dos transportes públicos."



Para o Bloco, a empresa a quem foi atribuído "o jackpot" da privatização em Aveiro "reduziu os custos, aumentando o horário dos condutores."



O partido entende que os passageiros aveirenses "não devem ser cobaias desta experiência e que os horários laborais dos condutores devem ser reduzidos de forma a garantir um serviço com baixo risco de acidentes."



O modelo do sistema em teste, aleta ainda o Bloco, "pode violar a legislação laboral nomeadamente no que respeita à privacidade e segurança dos condutores pelo que irá apresentar uma pergunta escrita ao Governo." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)