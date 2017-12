Das 203 medidas das Grandes Opções do Plano (GOP) propostas pela maioria PSD-CDS para 2018 "cerca de 50% são meras intenções, não concretizadas e sem cabimentação orçamental" disse hoje o vereador do PS Manuel Oliveira de Sousa.



O eleito, que falava durante uma conferência de imprensa, esta terça-feira de manhã, deu conta dos motivos que levaram os socialistas a votarem contra os documentos no executivo camarário, lamentando que o PS não tenha sido consultado previamente nem chamado a enviar sugestões.



Apesar de notar nas prioridades traçadas pela presidência de Ribau Esteves aproximações e mesmo "soluções" baseadas em propostas socialistas que a coligação criticou aquando da última campanha eleitoral, nomeadamente destinadas a aliviar o IMI, alienação de património, renegociação do Programa de Ajustamento Financeiro (FAM), requalificação de áreas empresariais ou o canil, o ex-candidato à liderança da Câmara criticou a falta de rumo no início do segundo mandato da direita e a opção para apostas eleitoralistas.



"Vemos uma fuga para a frente, um navegar à vista, um plano desarticulado de documentos estratégicos. Não vemos compromissos, é só para ganhar eleições, fazer inaugurações durante quatro anos. Com falta de participação, todos contribuem monetariamente mas não podem dar ideias ", acusou Manuel Oliveira Sousa, pedindo aos aveirenses para "não se deixarem enganar com o que está à vista."



Manuel Oliveira Sousa e a vereadora Joana Valente enunciaram uma série de propostas que surgem nas GOP "sem referência no orçamento."



Exigidas novamente medidas imediatas para libertar Câmara do "garrote"

Já João Sousa insistiu nas críticas à gestão financeira, por não estarem assumidas, no imediato, medidas que poderiam libertar mais rapidamente o município dos constragimentos do PAM, nomeadamente as que implicam taxas e impostos no máximo.



E apresentou um estudo para contrariar Ribau Esteves que na última reunião do executivo considerou a posição do PS "demagógica".



Nas contas do PS, mesmo considerando a dívida em 105 milhões (o presidente apontou para 90 milhões), será possível, com recurso a 37 milhões de euros "sair das exigências" mais pesadas do Fundo de Apoio Municipal.



Verba que os socialistas garantem estar disponível, dado "o excesso de liquidez" que atingiu um pico de 35 milhões de euros em dezembro, a capacidade de alienar património na ordem dos 5 milhões de euros para ´abater dívida" e outras receitas geradas por efeito da melhoria da conjuntura económica, nomeadamente em taxas.



A opção de Ribau Esteves, assumida, de não sacrificar verbas que prefere colocar para investimentos e renegociar o PAM para ter mais despesa mereceu, por isso, críticas do PS, que defende "claramente sair do garrote" e dar prioridade ao alívio da carga fiscal das pessoas e empresas.



"Parece o tio Patinhas a nadar numa piscina de notas, assim é fácil de gerir, com muito dinheiro é fácil, à custa dos aveirenses", criticou João Sousa.

(em atualização)