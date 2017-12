Oliveira do Bairro adere ao Programa Regional de Promoção da Alimentação Saudável 12 dez 2017, 10:25 O Município de Oliveira do Bairro formalizou, no passado dia 6 de dezembro, a sua adesão ao Programa Regional de Promoção da Alimentação Saudável, da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro.



O protocolo foi assinado na cidade de Coimbra, na sede da ARS Centro, pelo Presidente da Câmara Municipal Duarte Novo, que se manifestou “bastante satisfeito” com esta formalização, comprometendo-se a “desenvolver projetos concretos de melhoria e sensibilização para a importância da alimentação saudável, com especial enfoque nas crianças e jovens”. “A saúde dos nossos munícipes é uma grande preocupação e queremos trabalhar esta área em parceria com as entidades responsáveis, que já desenvolvem no terreno um trabalho importante, que poderemos aproveitar e potenciar com a nossa intervenção”, referiu o autarca.



A adesão ao Pograma Regional de Promoção da Alimentação Saudável, da Administração Regional de Saúde do Centro, tem como objetivo a articulação das entidades em questões com implicação na saúde dos munícipes, em particular da comunidade escolar, facilitando a implementação de estratégias de intervenção comunitária, mais concretamente nos consumos alimentares de sal, açúcar, gorduras, fibras alimentares e água, bem como na prática da atividade física.



Em causa está a estratégia “minorsal.saúde”, que tem por objetivo baixar as taxas de mortalidade por doenças cardio e cerebrovasculares na Região Centro até 2020, alicerçando os projetos “pão.come” (de redução de sal no pão com a cooperação da Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares) e “sopa.come” (que visa reduzir o sal nas sopas, nomeadamente de escolas e instituições públicas).



São ainda abrangidos no protocolo os mais recentes projectos “vending.saude”, para melhorar a oferta alimentar das máquinas automáticas, e “tãodoce.não”, que intervém junto de indústrias de pastelaria e similares para reduzir os açúcares de absorção rápida.



Na mesma ocasião, aderiram ao programa os Municípios de Montemor-o-Velho, Estarreja, Belmonte, Covilhã, Fundão, Vila-de-Rei, Proença-a-Nova e Oleiros, que se juntam a Penacova, que já tinha formalizado a sua adesão em outubro passado.

