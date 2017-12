Região de Aveiro aprova Orçamento para 2018 de 23,8 ME (Ag. Lusa) 12 dez 2017, 09:37 A Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) aprovou hoje por maioria as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018, no valor de 23,8 milhões de euros.



Os documentos passaram com os votos a favor de 31 autarcas do PSD, CDS-PP e dos movimentos independentes de Anadia e Águeda e 12 abstenções de autarcas do PS (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)