Alunos da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro (ESSUA) organizaram uma recolha de donativos para os Bombeiros Novos de Aveiro que rendeu cerca de 260 euros.



O núcleo Associativo de Estudantes da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro (ESSUA) e a Comissão de Faina (praxe) da ESSUA, em parceria com o Galeria Caffé, organizaram o ´´mega convívio solidário da ESSUA´.



Os fundos angariados destinam-se aos Bombeiros Novos de Aveiro.



"Com esta ação os alunos quiseram retribuir a uma instituição, da comunidade que os acolhe, todo o trabalho executado ao longo do ano, em especial nos últimos meses que ficaram marcados por catástrofes que, infelizmente, resultaram na morte de dezenas de pessoas", refere uma nota de imprensa.



O evento "A ESSUA abraça os bombeiros!" consistiu em dar e receber abraços pela cidade e consciencializar a comunidade para a importância do trabalho dos bombeiros, bem como angariar mais alguns fundos.



No total das atividades desenvolvidas foram recolhidos 266 euros, tendo sido recebidos pela direção dos Bombeiros Novos de Aveiro, no dia 11 de dezembro, de forma bastante calorosa, deixando o presidente da direção "comovido pelo gesto deste grupo de alunos".