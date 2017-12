Um filme de Luís Filipe Rocha sobre a história da família de Zeca Afonso será exibido esta terça-feira, no Teatro Aveirense, no âmbito da programação "Os filmes das nossas terças".



"Rosas de Ermera" conta a história da família de Zeca Afonso, é um documentário rico em emoções. Uma história esquecida da vida do ícone da música portuguesa José Afonso (1929-1987), o mesmo José Afonso dos Santos que estava em Coimbra e não teve notícias dos pais durante três anos.



A história do filme começa em Moçambique, onde vivia a família Afonso Santos: o pai, a mãe e os três filhos – João, Zeca e Mariazinha.



Nas memórias, o "período africano" é visto como uma espécie de paraíso na terra ou paraíso perdido. O pai, juiz, decide aceitar a colocação em Timor Leste e os caminhos bifurcam-se. Mariazinha parte com os pais, enquanto os irmãos são enviados para Coimbra, para casa de uma tia. Vivências opostas. E muito atribuladas. A eclosão da Segunda Guerra Mundial virá separar a família durante alguns anos, com os pais e Maria a serem eventualmente internados nos campos de concentração criados pelos japoneses em Timor-Leste.



É uma pequena história "perdida" na grande história da relação entre Portugal e Timor, que o realizador Luís Filipe Rocha, conta neste documentário, cujo título vem das rosas daquela localidade timorense.



Como habitual o público poderá assistir a uma curta-metragem. Nesta sessão será exibida a animação "Esperância" de Cláudio Jordão.



Os Filmes das Nossas Terças são uma iniciativa Teatro Aveirense, Plano Obrigatório e Câmara Municipal de Aveiro e têm o apoio do ICA e Ministério da Cultura. Os bilhetes têm um custo de 4€ (desconto de 50% no bilhete mensal).