O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra um arguido, imputando-lhe a prática de um crime de incêndio florestal, em julho, na zona de Anadia.



Segundo uma nota de imprensa da Procuradoria Distrital do Porto, O indivíduo é reincidente, tendo sido condenado, em abril de 2014, por dois crimes de incêndio florestal a pena de quatro anos de prisão.



Os novos factos que agora lhe são imputados sucederam em pleno período de suspensão da execução da pena.



Segundo a acusação, a 3 de julho, pelas 22:00, o homem dirigiu-se de bicicleta eléctrica até à Zona Industrial do Pinhal do Prior, Avelãs de Caminho, Anadia, "acercou-se de um povoamento florestal misto de eucaliptos e pinheiros e usando os fósforos que levara ateou fogo a um amontoado de ervas e folhas secas".



As chamas assim ateadas propagaram-se à vegetação, consumindo 1600 m2 da mancha florestal. E só não teve outras coinsequências mais funestas por ter sido detectado "no seu início por pessoas que seguiam no IC2, que alertaram os bombeiros, que acorreram de pronto, em número de vinte cinco, apoiados por cinco viaturas."



O arguido aguarda o decurso do processo em prisão preventiva.