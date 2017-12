Arouca: "Doçuras de Natal com produtos locais" 11 dez 2017, 21:21 Com o Natal a aproximar-se, os tradicionais doces são, já, uma presença nas mesas de muitos apreciadores. As rabanadas, os sonhos, os doces de abóbora e as filhós fazem as delícias dos mais gulosos. No próximo dia 16 de dezembro, pelas 10h00, o Terreiro de Santa Mafalda acolhe a oficina de cozinha "Doçuras de Natal com produtos locais", que pretende dar a conhecer receitas típicas da doçaria natalícia, com um cunho inovador, recorrendo aos produtos locais, de forma a valorizar e estimular a produção local.



Esta atividade, dinamizada pelo projeto Aroucainclui/ ADRIMAG, em parceria com a AGA – Associação Geoparque Arouca/ Arouca Agrícola e Câmara Municipal de Arouca, é gratuita mas carece de inscrição através de aroucainclui@adrimag.com.pt ou 256 940 350.



"Doçuras de Natal com produtos locais" é a quarta oficina de cozinha que integra o plano de Contrato Local de Desenvolvimento Social de 3ª Geração, Aroucainclui, coordenado pela ADRIMAG, com o objetivo de promover a criação de circuitos de produção, divulgação e comercialização de produtos Locais e/ou regionais para potenciar o território e a empregabilidade.

