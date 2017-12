Vicaima desenvolve portas com maior versatilidade e mais tecnologia de ponta 11 dez 2017, 18:19 A Vicaima está a alargar o seu portefólio, "com grandes projetos em vista nas áreas de serviços, habitacional e de hotelaria".



Em comunicado de imprensa, a empresa fabricante de portas em madeira que opera a partir de Vale de Cambra, anuncia uma "aposta reforçada na performance técnica de toda a oferta."



Afirmando-se líder nacional e um dos maiores players europeus no design e produção de soluções de portas de interior, portas técnicas, aros e peças para mobiliário, a Vicaima aproveita a apresentação do catálogo para 2018 para dar conta das suas novas apostas.



E que passam, em termos de design, por "maior versatilidade, mais tecnologia de ponta ao serviço da produção e uma alta performance técnica de destaque ao nível das soluções de segurança, acústicas e de corta-fogo."



O fabricante nacional tem soluções para hotelaria e habitações, mas também para a educação ou cuidados de saúde.



As opções de cor para revestimentos aplicados a diversas gamas figuram entre as novidades em renovadas coleções de portas.



"Em termos de segurança, proteção corta-fogo e acústica, a empresa continua a apostar em soluções indicadas para diferentes locais e aplicações", adianta o comunicado.



A oferta vai desde portas blindadas a opções de isolamento acústico que poderão ascender aos 45dB. Em termos de performance de corta-fogo, a proteção é completamente assegurada até 90 minutos, sem condicionar a existência de designs elegantes, aptos para qualquer espaço.



A Vicaima foi a primeira empresa portuguesa do setor a obter a certificação FSC (Forest Stewardship Council), exportando 92% da sua produção, para um conjunto de cerca de 30 países distribuídos por todo o mundo, contando ainda com presença direta no Reino Unido, Espanha e Marrocos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

