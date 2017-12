"A Paixão de Van Gogh" no Cine-Teatro de Estarreja 11 dez 2017, 18:06 As "Quintas de Cinema" no Cine-Teatro de Estarreja apresentam dia 14 dezembro a longa-metragem "A Paixão de Van Gogh".



Um "biopic" sobre Vincent Van Gogh é a "completamente pintada do mundo", com o recurso a 853 quadros a óleo feitos por mais de 100 artistas diferentes, a partir de 130 obras do lendário pintor holandês.



Ao todo, 65 mil fotogramas para fazer uma história que foca-se mais na morte do que na vida do artista, com a acção a desenrolar-se um ano após a sua morte e pessoas a tentarem perceber o que é que aconteceu ao certo a Van Gogh.



O filme não é mais uma biografia do pintor, abraçando a tese segundo a qual Van Gogh não se suicidou mas foi assassinado (talvez involuntariamente), expressa pelos seus biógrafos Steven Naifeh e Gregory White Smith num livro de 2011, “Van Gogh: The Life”.



Um filme de Hugh Welchman, animador britânico responsável pela BreakThru Films (produtora que ganhou um Óscar pela curta "Pedro e o Lobo" em 2006), e da sua esposa, a polaca Dorota Kobiela (que no currículo conta com o filme familiar "The Flying Machine", nunca estreado em Portugal), conta com o ator polaco Robert Gulaczyk, conhecido pelo trabalho no teatro, que dá voz ao torturado Van Gogh, num elenco que inclui também Douglas Booth, Jerome Flynn, Saoirse Ronan e Chris O’Dowd.



Após o filme o espaço de debate estará aberto, tendo como convidada especial Anabela Oliveira, professora auxiliar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, especialista nas relações entre as artes e o cinema.



O público fica assim convidado não só a ver o filme, ouvir um depoimento sobre a obra, mas também a partilhar o seu ponto de vista numa conversa que pretende criar um espaço de debate e encontro para aqueles que gostam de cinema.



Nesta sessão também será exibida a curta-metragem “O Conto do Vento” de Cláudio Jordão e Nelson Martins.



As “Quintas de Cinema” são uma organização do Cine-Clube de Avanca com o apoio do Ica/Ministério da Cultura, Cine-Teatro e da Câmara Municipal de Estarreja. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)