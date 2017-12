VMER do CHEDV comemorou dez anos 11 dez 2017, 17:43 No passado dia 7 de dezembro, quinta-feira, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV) comemorou o seu 10º aniversário num dia de reconhecimento a todos os profissionais de saúde que se dedicam, de forma exímia, a desempenhar os eu serviço em prol da população do Entre Douro e Vouga.



No Auditório do Hospital de S. Sebastião, em Santa Maria da Feira, realizou-se a sessão solene que marcou a comemoração do 10º aniversário. A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de S. Maria da Feira, Emídio Sousa, do presidente do Conselho de Administração do CHEDV, Miguel Paiva, do director da Delegação Regional do Norte do INEM, António Táboas e de representantes de várias corporações de Bombeiro Voluntários e forças de segurança da região .



No discurso de boas vindas a responsável da VMER, Julieta Viera, agradeceu “ aos 30 médicos e 17 enfermeiros que actualmente compõem a equipa da VMER, bem como a todos aqueles que por cá passaram ao longo destes 10 anos”.



O presidente do Conselho de Administração do CHEDV, Miguel Paiva, realçou as mais de 23 mil saídas da equipa VMER ao longo dos últimos 10 anos, bem como “ a disponibilidade destes profissionais ao serviço da população da região, 24 horas por dia, 8 dias por semana e 365 dias por ano”.



As comemorações iniciaram-se logo pela manhã com um curso de Suporte Básico de Vida (SBV) para um grupo de alunos do Colégio Liceal de S. Maria de Lamas, que no final receberam individualmente das mãos do presidente da Câmara de S. Maria da Feira, do presidente do Conselho de Administração do CHEDV e dos responsáveis da equipa VMER os respectivos diplomas de participação.



Após o soprar de velas e da cerimónia solene, os convidados deslocaram-se ao exterior do hospital de S. Sebastião, onde foi entregue a nova viatura VMER onde se procedeu à entrega e benção de uma nova Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), recentemente adquirida e que nesse dia entrou em funções.



No âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), a intervenção activa e dinâmica dos vários componentes do Sistema Nacional de Saúde (SNS) e o conjunto de ações coordenadas, de âmbito pré-hospitalar, hospitalar e intra-hospitalar, determinam a actuação rápida, eficaz e com a necessária eficiência de gestão de meios em situação de emergência médica, contribuindo no seu conjunto, para inegáveis ganhos em saúde.



O INEM, para o desempenho das suas atribuições de definir, organizar, coordenar e avaliar as actividades do SIEM, dispõe, entre outras, de Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) e de Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) que actuam na dependência directa dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).



As VMER são tripuladas por um médico e um enfermeiro, ambos com formação específica (ministrada pelo INEM) em emergência médica, nomeadamente em suporte avançado de vida e suporte avançado de vida em trauma, e dispõem de equipamento de suporte avançado de vida. As VMER têm como objectivo a prestação de cuidados de saúde para a estabilização pré- hospitalar e o acompanhamento médico durante o transporte de doentes críticos, vítimas de acidente ou doença súbita, em situações de emergência.



Trata-se de um meio concebido para o transporte rápido de uma equipa médica directamente ao local onde se encontra o doente/sinistrado.

