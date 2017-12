Anadia: GNR apreendeu material contrafeito na feira de Vilarinho do Bairro 11 dez 2017, 13:32 O Comando Territorial de Aveiro, através do Destacamento Territorial de Anadia, apreendeu, ontem, cerca de 21.300 euros de material contrafeito, em Vilarinho do Bairro.



Os militares desenvolveram uma operação de fiscalização ao mercado semanal da localidade, "visando a deteção de artigos contrafeitos", que culminou com a apreensão de 251 peças de vestuário e 116 peças de calçado.



"O objetivo principal da operação prendeu-se com a necessidade de reprimir a venda ilegal de artigos contrafeitos de marcas registadas, que tinha bastante expressão naquele mercado", refere a Guarda.



Foram ainda identificadas duas mulheres e dois homens pela prática do crime de contrafação.



A operação contou com o apoio do Destacamento de Intervenção de Aveiro, estando no total empenhados cerca de 25 militares.

