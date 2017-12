Uma parceria da Escola Superior de Aveiro Norte com a empresa Auto Ribeiro permitiu simplificar a montagem do interior de ambulâncias.



Os alunos do estabelecimento politécnico da Universidade de Aveiro com sede em Oliveira de Azeméis desenvolveram quatro peças fundamentais em plástico que passaram a servir de base ao interior de uma das tipologias de ambulâncias da Auto Ribeiro (AR).



"O que antes era, fundamentalmente, trabalho de carpintaria, passou ser mais rápido, menos dispendioso, não deixando de poder ser ajustado às necessidades do cliente. O projeto, intitulado ARBox, foi financiado pelo QREN", refere uma nota de imprensa.



O projeto ARBox solicitado pela empresa que adapta veículos para prestação de cuidados de saúde, transporte de doentes e transporte de valores envolveu ainda o INEM.



Desenvolvido entre 2014 e 2015 "obteve resultados práticos visíveis, em outputs científicos divulgados em publicações técnicas da área."



Os resultados são mais visíveis na tipologia de ambulância A1, um furgão pequeno. NA ESAN foi desenvolvido um protótipo, com acompanhamento do fabrico de moldes que, depois de crash tests em França, foi homologado. Para outras tipologias, sobretudo A2 (transporte múltiplo) e C (cuidados intensivos), foram desenvolvidos projetos específicos e de pormenor. Foi ainda estudada e prototipada uma box de emergência, solução nova e modular, de célula sanitária que poderia ser montada sobre um veículo transformado, mas, até agora, com aplicação pontual à realidade portuguesa.



A solução desenvolvida para veículos tipo A1 passa por quatro peças básicas, três laterais e teto, que poderão receber adaptações de acordo com as funcionalidades requeridas pelo cliente.