Falecimento de Atita deveria motivar luto municipal - PS de Aveiro 11 dez 2017, 12:19 O PS de Aveiro mostra consternação com o falecimento de Atita, que hoje à tarde vai a enterrar.



Eduardo Raposo Rodrigues de Sousa faleceu no domingo vítima de complicações de saúde recentes.



Tendo completado 85 anos a 1 de dezembro, o conhecido monitor de natação foi uma das sete personalidades do Norte que foram condecoradas pelo Presidente da República, na passada quinta-feira, numa cerimónia que decorreu na Câmara do Porto, com uma das mais altas condecorações do País, a Grã Cruz da Ordem de Mérito Civil



"Há pessoas que, pela sua grandeza, chegamos a pensar que permanecerão connosco para sempre. Foram tantas as gerações que se cruzaram com Atita que, na perspectiva afectuosa da vida humana, desejamos ver prolongada a sua presença muito depois de nós", refere uma nota partilhada pelo PS nas redes sociais. Os socialistas entendem que o legado de Atita mereceria luto municipal: "A sua figura impar carece de muito mais do que singelas palavras de pesar. Na hora da sua partida, não havendo luto municipal oficial – que se lamenta profundamente – em cada aveirense estará gratidão e muitas memórias para justamente perpetuar no futuro a sua vida e dedicação a Aveiro e aos aveirenses." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

