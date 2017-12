Município de Aveiro enaltece "trabalho e dedicação às boas causas" do Atita 11 dez 2017, 09:32 A Câmara Municipal de Aveiro deu conta, esta manhã, de uma nota de imprensa em que "envia as mais sentidas condolências à Família, entes queridos e aos amigos mais próximos, pela perda do nosso querido ‘Atita’ (Eduardo Raposo Rodrigues)", que faleceu este domingo aos 85 anos. "Professor de natação e nadador-salvador, dirigente dos Amigos do Parque, mentor e alma do “Banho do Ano”, Aveirense e Amigo, ‘Atita’ fica na história do Município e de muitos Aveirenses, com uma marca incontornável em várias gerações da nossa sociedade", lê-se na nota de pesar. Lembrando, ainda, que foi condecorado na passada quinta-feira pelo Presidente da República, com a Grã Cruz da Ordem de Mérito Civil, uma das mais altas condecorações do País", a Câmara Municipal de Aveiro "enaltece e agradece a vida do Atita, de trabalho e dedicação às boas causas ligadas ao seu Município, à sua região e a toda a população". O funeral realiza-se esta segunda-feira. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

