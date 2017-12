Município de Sever do Vouga anuncia benefícios para idosos reformados e pensionistas locais 10 dez 2017, 22:09 A Câmara de Sever do Vouga criou o Cartão Sénior 65+ que proporciona benefícios a todos os idosos reformados e pensionistas do município onde se constata o envelhecimento da população local.



Por isso, foram tomadas medidas para "a dignificação e melhoria das condições de vida da população idosa",considerado "uma necessidade" no concelho.



A autarquia diz que "procura cumprir a sua função social de contribuir para a resolução de algumas dificuldades que afetam as populações, nomeadamente nos estratos sociais mais desfavorecidos."



Entre os benefícios previstos figuram a gratuidade e descontos adicionais na entrada e utilização de equipamentos e atividades do município e descontos em produtos e serviços prestados por estabelecimentos comerciais ou outras empresas locais que tenham protocolos de cooperação celebrados com a autarquia.



As candidaturas para o Cartão Sénior 65+ devem ser feitas nos serviços da edilidade.

