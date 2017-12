A Câmara de Santa Maria da Feira e o Centro de Formação das Terras de Santa Maria organizam, entre janeiro e março, uma ação de formação acreditada na área do teatro dirigida a professores do pré-escolar e 1º ciclo a lecionar no concelho.



“O Teatro: da criação à estreia”, com inscrições abertas até 20 de dezembro, permitirá “dotar os participantes de ferramentas que permitam explorar a expressões corporal e plástica em contexto de sala de aula.”



A formação é composta por 25 horas presenciais e 25 horas de trabalho autónomo, em contexto de sala, sendo destianda a docentes com habilitação para os códigos de recrutamento 100 (Educação Pré-Escolar) e 110 (1º Ciclo do Ensino Básico), que lecionam no concelho de Santa Maria da Feira.



A seleção será feita em função das primeiras 15 inscrições que correspondam ao perfil dos destinatários da formação.