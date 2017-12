Futebol / CdP: Gafanha derrota Águias do Moradal 10 dez 2017, 18:56 O Gafanha saiu vitorioso da desloção ao terreno do Águias do Moradal (1-2).



À 13ª jornada da série C do Campeonato de Portugal, a equipa de Ílhavo segue em sétimo com 22 pontos



O Anadia foi ao campo do Fornos de Algodres, último, golear por 0-5 (mais informação).



