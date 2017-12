Aveiro: Faleceu o Atita 10 dez 2017, 17:11 Faleceu, esta manhã, aos 85 anos, Atita, uma figura muito querida em Aveiro, estando o funeral agendado para esta segunda-feira. Na juventude, notabilizou-se pela atividade desportiva, tendo sido campeão de natação pelo Beira-Mar. Depois foi instrutor, ensinando crianças em plena Ria ou nas piscinas da cidade, onde, mais tarde, também deu aulas de manutenção a pessoas de idades mais avançadas. Como nadador salvador, ajudou a resgatar dezenas de banhistas em perigo nas praias da região.



Eduardo Raposo Rodrigues, que foi emigrante no Estados Unidos da América, recebeu, na passada quinta-feira, das mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma das mais altas condecorações do País, a Grã Cruz da Ordem de Mérito Civil.



Conhecido como ´Tubarão dos mares´, era um dos dinamizadores do ´banho do ano´ ("banho dos magníficos´) na praia da Barra, que animou om a sua habitual boa disposição durante décadas, entre outras atividades associativas locais, como os Amigos do Parque Infante D. Pedro. As cerimónias fúnebres realizam-se esta segunda-feira com velório na capela de São Gonçalinho, a partir das 9:30 e missa na Igreja da Vera Cruz às 15:00. Atita, que deixa viúva, irá ser enterrado no cemitério sul de Aveiro, a terra de onde era natural. Discurso direto "Costuma-se dizer que uma pessoa que salva uma vida salva o mundo, imagina quantos mundos é que eu já salvei…" (ler entrevista)

