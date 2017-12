Campeonato Andebol 1: Artística repete vitória pela margem mínima, desta vez no pavilhão do Arsenal 09 dez 2017, 23:31 Em Braga, a Artística de Avanca conseguiu vencer pela diferença mínima.



As duas equipas ainda empataram a 27 e 28 golos e, a dois minutos do fim, Nuno Carvalho fechou as contas com o golo que deu a vitória ao Avanca, por 28-29. Jenilson Monteiro (AAA) foi o melhor marcador, com 9 golos.



Também o ABC/UMinho não deixou escapar os três pontos da jornada, ao vencer por 20-32 na deslocação ao recinto do CD S. Bernardo (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

