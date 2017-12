Beira-Mar: Adepto que agrediu árbitros proibido de frequentar instalações do clube 09 dez 2017, 20:48 O Beira-Mar suspendeu o adepto que agrediu a equipa de arbitragem no intervalo do jogo Beira-Mar - Lamas de domingo passado , decidiu reforçar a segurança no estádio Mário Duarte e prepara outras medidas preventivas.



Na sequência do episódio, a segunda parte foi suspensa quando os aveirenses perdiam por 0-1. A Associação de Futebol de Aveiro instaurou um processo disciplinar para apurar as circunstâncias do incidente.



A direção do Beira-Mar, este sábado, informa que também instaurou um processo disciplinar "visando o adepto envolvido nos acontecimentos". O indivíduo fica desde já suspenso de exercer a condição de sócio e impedido de aceder a qualquer infraestrutura e facilidade desportiva utilizadas pelo Clube.



Serão tomadas medidas para que episódios semelhantes não voltem a acontecer e as condições de segurança do Estádio Municipal Mário Duarte revistas para que permita um adequado policiamento dos agentes de autoridade.



O comunicado adianta que as zonas de acesso, circulação e assistência serão optimizadas visando, também, uma melhor segurança, facilidade de movimentação e fruição do público.



O Beira-Mar diz que "assumirá as consequências deste incidente e mostra total disponibilidade para trabalhar com os diversos agentes na melhoria contínua da segurança nos eventos desportivos".



Apesar de tratar-se de um ato isolado de uma pessoa, "infelizmente, teve grandes repercussões e foi, indubitavelmente, um alerta para um aspeto extremamente importante – a segurança nos recintos desportivos", refere a nota de imprensa.



O Beira-Mar lembra que tipo de incidente não ocorreu unicamente em Aveiro, "nem, tão pouco foi circunscrito ao Campeonato Safina."



O clube informa também que fará sempre parte da solução e procurará contribuir veemente para que estas fragilidades sejam debeladas. Nesta perspetiva, organizará em Aveiro uma conferência subordinada a este tema onde os assuntos serão debatidos pelos intervenientes do ecossistema desportivo. Um debate para juntar representantes das entidades que tutelam o desporto, clubes, arbitragem, autarquias, agentes de segurança pública, psicólogos, claques e adeptos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

