O trabalho “Prevalência de feridas nos utentes de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da região de Aveiro”, desenvolvido no âmbito de uma parceria entre a Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro (ESSUA) e a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, recebeu uma Menção Honrosa no Simpósio APTFeridas 2017, que decorreu nos dias 9 e 10 de Novembro de 2017, na EXPONOR, em Matosinhos



O Simpósio, subordinado ao tema (Sobre)Viver com Ferida, contou com a participação de cerca de 1500 profissionais de saúde de diferentes áreas e proporcionou momentos de partilha, formação e discussão sobre as práticas de saúde às pessoas com (risco de) ferida(s) de diferentes etiologias (ler artigo).