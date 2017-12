Aveiro: Construção de campo de futebol sintético no Crasto com atenção a achados arqueológicos 09 dez 2017, 10:51 O PS alertou na Câmara de Aveiro para a necessidade de acompanhamento arqueológico no âmbito da construção de um campo de futebol sintético no campus da Universidade de Aveiro, junto ao chamado lugar do Crasto, que é referênciado pela presença de achados de relevância histórica.



O vereador Manuel Oliveira de Sousa levou o assunto à última reunião camarária, questionando que tipo de acompanhamento estava a ser dado no terreno para enquadramento histórico e preservação de elementos de interesse.



Ribau Esteves, presidente da edilidade, lembrou, na resposta, que as construções em sítios como o Crasto, de relevância arqueológica, têm obrigações legais a cumprir e o licenciamento foi exigente exactamente por isso mesmo, tendo sido acautelada a proteção necessária.

