A Câmara Municipal de Aveiro apresenta as atividades do Boas Festas em Aveiro que irão decorrer nos próximos dias.

Desta forma, nos dias 9, 15, 16, 17, 22 e 23 de dezembro serão desenvolvidos concertos deambulantes e animação de rua em diferentes artérias da cidade, tais como, a Avenida Dr. Lourenço Peixinho, Rua Direita, Rua José Estevão e Praça 14 de Julho.

No dia 9 de dezembro terá lugar o Concerto Voz Nua pelas 18h00 na Igreja da Misericórdia de Aveiro.

O “Natal e Artes de Rua” apresentará as seguintes atividades: Cais do Som com animação de rua deambulante que irá proporcionar a interação com transeuntes e comerciantes, gerando um ambiente festivo e acolhedor; o Palhaço Faísca que irá proporcionar animação humorística em várias artérias da cidade.

Dois animadores com andas, “Le Persil Noir, vão apresentar “O soldadinho de Chumbo e A Bailarina” ou dois duendes do Pai Natal.

O fantástico mundo do realejo vai estar representado no Centro Histórico da Cidade de Aveiro com um Tocador e a Banda da Quinta do Picado: Brass Band também participará na animação.

Este ano, volta a acontecer mais uma edição do Aveiro na Moda – Christmas Night Out nos dias 8 e 9 de dezembro. Com organização da Associação Comercial de Aveiro – ACA, esta iniciativa permitirá que as lojas aderentes estejam com as portas abertas das 10h00 às 23h00, usufruindo da animação de rua que se desenrolará à mesma hora, a propósito do evento. Na vertente dos Mercados de Natal haverá uma edição especial de Natal do “Artes no Canal”, nos espaços habituais.

Na área das atividades para crianças e famílias, a Câmara Municipal apresenta a ação “Vem festejar o Natal em barro e traz a tua família!” no dia 9 de dezembro, pelas 10h30, na Biblioteca Municipal, onde cada participante irá fazer uma peça natalícia em barro.

Será promovida a “Oficina de marmoreados” nos dias 11, 13, 15, 16, 18 e 20 de dezembro no Museu da Cidade, com sessões às 10h00 e às 14h30.

Trata-se de uma oficina onde se vai explorar a técnica do papel marmoreado, com raízes no Japão (Suminagashi) e com grande desenvolvimento na Turquia (Ebru). Utilizando diversas cores serão feitos postais, marcadores de livros e papel para embrulhar as prendas de Natal.

Entre os dias 12 e 15 de dezembro e de 19 a 21 de dezembro decorrerão as Oficinas de Natal 2017 no Museu de Aveiro | Santa Joana. Destinadas a crianças dos 5 aos 12 anos de idade, as oficinas irão proporcionar a elaboração de “Postais e Presentes Desiguais” e “Técnica de Gravura em linóleo e Barro”.

Após a observação das figuras de Natal encenadas em Maquinetas, cada participante, usando da sua criatividade, poderá criar numa placa de linóleo ou de barro, por incisão, uma silhueta da figura escolhida. Serão impressos sobre largas folhas de papel os desenhos imaginados e que foram inscritos nas placas com uma ponta seca de metal.