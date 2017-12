Ovar: Vereadores do PS dizem que o orçamento "não promove a coesão social e é desequilibrado no investimento nas freguesias" 09 dez 2017, 10:32 Os eleitos do PS na Câmara de Ovar votaram contra o plano de atividades de 2018 recentemente aprovado, que prevê 33,8 milhões de euros de orçamento.



Em nota de imprensa, os vereadores socialistas destacam o aumento no valor das transferências para as Juntas de Freguesia, a construção do Ecocentro (centro de recolha de resíduos), o iício da reabilitação do Bairro do SAAL, em Cortegaça, a construção para realojamento de famílias vulneráveis ("embora com a atribuição de apenas 100.000 euros"), a reabilitação da escola do Furadouro e da escola Júlio Dinis e o incremento acentuado no apoio às comissões de festas e ao associativismo que, no caso do desporto, chega aos 80%.



Pelo lado negativo, que pesou na decisão do PS, está a ausência de várias intervenções que deveriam estar previstas, como obras no interior do edifício dos Paços de Concelho e no edifício da Biblioteca Municipal.



Os socialistas apontam tamém o incremento de 400% nas transferências de capital e correntes para a Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro (CIRA), a dotação de 30% do orçamento para despesas com pessoal, "o que parece exagerado tendo em conta o valor que é gasto com pessoal em regime de tarefa ou avença e pessoal ou em qualquer outra situação" ou o custo com a recolha de resíduos urbanos que "sofre um incremento orçamental de cerca de 14% (passou de 1,8 milhões para 2 milhões de euros)."



O PS nota também o desinvestimento na área cultural e continuação de uma política errada de animação de praia sem aproveitamento dos recursos das associações, desinvestimento na promoção turística do concelho, desinvestimento na União de Freguesias de Oovar e na freguesia de Válega em obras municipais.



Os vereadores criticam, entre outras ausências de investimento, igualmente, o incumprimento da promessa de requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo de Válega e arranjos exteriores, que vem desde 2013 e o desinvestimento na manutenção do Pa



Apontam também a ausência da requalificação da praia do Torrão de Lameiro, infraestruturas para a futura Zona Industrial Sul, a reabilitação do mercado de Arada e do mercado do Furadouro.



Por isso, entendem que "o orçamento não promove a coesão social, é desequilibrado no investimento nas freguesias, não prioriza o apoio às entidades culturais do concelho e é pouco ambicioso relativamente às necessidades de investimento produtivo necessário ao desenvolvimento económico do concelho." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

