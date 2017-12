A Oliveirense Basquetebol está de regresso às vitórias na Liga Placard, depois de vencer esta noite o Illiabum Clube OFICIAL, por 78-67, numa partida da 10.ª jornada. Este resultado vale aos comandados de Norberto Alves a subida ao segundo lugar da classificação.



Num dérbi aveirense bastante emotivo, em que nenhum dos conjuntos nunca se distanciou muito no marcador, os de Oliveira de Azeméis terminaram o primeiro período com a vantagem mínima (13-12), seguindo-se depois a melhor fase do emblema de Ílhavo, que, ao intervalo, vencia por 37-29.



Na segunda parte, deu-se a reação da equipa da casa, que se foi aproximando perigosamente e, no quarto período, alcançou então a reviravolta, ao fazer mais do dobro dos pontos do adversário (parcial de 31-15).

FPB