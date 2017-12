As eleitas do PS na Câmara de Estarreja votaram contra o plano e orçamento de 2018. "Não nos revemos na estratégia e no caminho escolhido pela coligação PSD-CDS/PP", referem em nota de imprensa.



Catarina Rodrigues e Madalena Balça ainda dão nota positiva por a maioria PSD-CDS aceita a proposta de baixar, em termos fiscais, a taxa de participação do IRS para 3,0%, "aliviando as famílias residentes em Estarreja."



As maiores críticas vão para o aumento de 4,75% de despesas correntes "essencialmente devido à rubrica de despesas com pessoal e aquisição de bens e serviços" (56,9% do orçamento).



A declaração de voto questiona encargos diversos, como o investimento em estudos e consultadoria, mostrando-se insatisfação ainda com a falta de políticas sociais.



As áreas da inclusão social e cidadania Ativa regista investimento de apenas 199.900 euros, nota o PS, comparando com gastos muito superiores em sectores como a animação e desporto: Festas de Sto António – 125.500 euros; Garcicup 150.500 euros ou Carnaval 322.150 euros. Salientam ainda os gastos com serviços culturais recreativos e religiosos que ultrapassa os 2 milhões de euros.



As vereadores questionam ainda a demora na apresentação da Carta Educativa.



Já o investimento na reabilitação do centro escolar de Avanca e o apetrechamento dos meios tecnológicos das escolas do 1º ciclo merecem concordância, apesar de não serem contempladas "propostas feitas em devido tempo" pelo PS nesta área.



O PS espera que a Câmara "justifique muito bem" as opções tomadas. Por exemplo, prevê-se gastar 199.900 euros na área da Segurança e Ação Sociais que fica abaixo dos festejos carnavalescos.



Questionam ainda a redução do apoio ao Cine Clube de Avanca para 25.000 euros no Festival de Cinema que coloca o concelho "no mundo" e o Natalim está dotado de 43 mil euros.