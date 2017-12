Livro dá "entusiasmo" para processo de beatificação de D. António Francisco dos Santos 08 dez 2017, 22:27 Diocese de Aveiro juntou uma boa parte dos escritos do Bispo que faleceu em setembro passado no Porto. Uma "memória agradecida",a expressão muito comum em D. António Francisco dos Santos, foi usada pelo Bispo de Aveiro para explicar o motivo da compilação de textos litúrgicos e outras reflexões ´in manus tuas´ (Editora Tempo Novo).



"São escritos que não perderam atualidade, que continuam a ser desafios válidos". D. António Moiteiro apontava, assim, as virtudes das 500 páginas, uma parte do legado de cerca de um milhar de páginas deixadas escritas durante a passagem por Aveiro pelo seu antecessor, falecido repentinamente a 11 de setembro passado, aos 69 anos.



"Fazer memória significa tornar presente. Tem de ser continuado, aprendendo com o senhor D. António Francisco, para que os nossos tempos possam continuar a construir o Reino de Deus", vincou o Bispo de Aveiro.



A Diocese do Porto, segundo revelou o Cónego Américo Aguiar, igualmente presente no lançamento, irá agora completar a parte em falta, até ao desaparecimento inesperado.



A forma como D. António Francisco dos Santos exerceu o seu magistério - nas palavras do Padre Francisco Melo, a quem coube a apresentação da obra, "foi um pastor da proximidade e da bondade" - encaixam na nova via para chegar a Santo da Igreja aberta pelo Papa Francisco e poderá vir a motivar o pedido de beatificação.



"Quanto a isso, pertence à Diocese do Porto, porque é aí que está sepultado. Segundo a legislação da Igreja tem de passar cinco anos. Se vós avançardes, nós fá-lo-emos também com muito entusiamo", disse, a propósito do tema, o Bispo de Aveiro dirigindo-se ao cónego Américo Aguiar.



O livro ´in manus tuas´ (´Nas tuas mãos´) - lema episcopal de D. António Francisco dos Santos -, viu a luz do dia exatamente 11 anos depois da entrada em Aveiro, onde passou mais tempo como bispo, quase sete anos e meio.



A apresentação da obra, que resultou de uma pesquisa de Pedro Ventura e Jorge Pires Ferreira, decorreu esta sexta-feira na nova sede distrital de Aveiro do Corpo Nacional de Escutas onde o auditório passou a ser identificado pelo nome do falecido bispo.

