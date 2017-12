O executivo camarário de Aveiro tomou conhecimento, na última reunião, do despacho do presidente de adjudicação da empreitada de remodelação da Unidade de Saúde de Oliveirinha pelo preço de 158.483 euros e um prazo de execução de 150 dias.



A intervenção tem como objetivo "melhorar as atuais infraestruturas, adequando-as às necessidades de prestação de cuidados de saúde primários, melhorando as condições térmicas e de ventilação do edifício assim como a funcionalidade de alguns dos compartimentos existentes."



O investimento na Unidade de Saúde de Oliveirinha será cofinanciado pelos Fundos Comunitários do Centro 2020, no âmbito do Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.